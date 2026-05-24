कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित, केमिकल लीक होने से बढ़ा खतरा

कैलिफोर्निया की ऑरेंज काउंटी के गार्डन ग्रोव में स्थित जीकेएन एयरोस्पेस कंपनी के प्लांट में गुरुवार को एक स्टोरेज टैंक से मिथाइल मेथाक्राइलेट नाम का खतरनाक केमिकल लीक होने लगा। इस केमिकल का इस्तेमाल प्लास्टिक पार्ट्स और रेजिन बनाने में होता है, लेकिन यह बेहद ही ज्वलनशील, विषैला और वाष्पशील होता है। प्लांट में 34,000 गैलन क्षमता वाले टैंक में ओवरहीटिंग होने के बाद उससे खतरनाक गैस निकलने लगी। शुरू में अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन शुक्रवार तक स्थिति और बिगड़ गई। एक वॉल्व खराब हो गया जिससे टैंक या तो फट सकता है या फटने का खतरा पैदा हो सकता है। पहले खतरा सिर्फ गार्डन ग्रोव तक सीमित था, लेकिन बाद में स्टैंटन, वेस्टमिंस्टर, साइप्रस, एनाहेम और ब्यूना पार्क शहरों तक खतरा बढ़ गया।