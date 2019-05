SCO बैठक में भाग लेने किर्गिस्तान पहुंचीं रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण, चीनी समकक्ष से की मुलाकात

बिश्केक। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ( Defence Minister Nirmala Sitharaman ) ने सोमवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन ( एससीओ ) में रक्षा मंत्रियों की बैठक के मौके पर अपने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगहे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने बैठक के दौरान क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर किर्गिस्तान पहुंचीं है। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग ले रहे हैं।

Defence Minister Nirmala Sitharaman attends a bilateral meeting with Defence Minister of China, General Wei Fenghe at the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Defence Ministers' Meet in Bishkek, Kyrgyzstan. pic.twitter.com/J4MLKtUKnf