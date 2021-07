इमरान खान को दोस्त चीन की धमकी, चीनी स्पेशल फोर्स पाकिस्तान में करेगी मिसाइल हमला

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सबसे करीबी दोस्त चीन भड़क गया है। इतना गुस्सा है कि उसने पाकिस्तान में मिसाइल हमला करने की धमकी तक दे डाली है। दरअसल, पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई, जिसको लेकर चीन आगबबूला है और अब पाकिस्तान में मिसाइल हमला करने की धमकी दी है।

चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है। ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन पाकिस्तान से कितना नाराज है और सबसे खास बात कि आज (शुक्रवार, 16 जुलाई) पाकिस्तान के साथ सीपीईसी को लेकर होने वाली एक बड़ी बैठक को चीन ने अचानक रद्द कर दिया।

इसके साथ ही चीन ने अपने इंजीनियरों की मौत की जांच को लेकर एक टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया है। ऐसे में इमरान खान की अब बोलती बंद हो गई है और समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपने हमदम सदाबहार दोस्त चीन के साथ कैसे डील करे।

चीनी स्पेशल फोर्स कर सकती है मिसाइल हमला

ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शीजिन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आतंकवादी हमला कर इंजीनियरों को मारने वाले कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये निश्चित है कि वे ढूंढ निकाले जाएंगे। यदि पाकिस्तान के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है तो उसकी (पाकिस्तान) सहमति से कार्रवाई के लिए चीन की मिसाइलों और विशेष बलों को लगाया जा सकता है।

ऐसे में अब इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि चीन कभी भी पाकिस्तान में मिसाइल हमला कर सकता है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चीन का ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यदि चीन मिसाइल हमला करता है और आतंकी मारे जाते हैं तो ऐसे में दुनियाभर में ये संदेश जाएगा कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और भारत का दावा मजबूत हो जाएगा। ऐसे में अब इमरान खान के उपर काभी दबाव बढ़ गया है।

The cowardly terrorists behind this attack dare not show up until now. But they will definitely be found out and must be exterminated. If Pakistan’s capability is not enough, with its consent, China’s missiles and special forces can be put into action. https://t.co/6Y6caJWGr3