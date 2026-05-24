बांग्लादेश में खसरा का प्रकोप, अब तक 512 बच्चों की हुई मौत

बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार देशभर में खसरा के 62,507 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 8,494 मामलों की तो पुष्टि भी हो गई है। कुल 46,000 से ज़्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें से करीब 42,000 ठीक होकर घर लौट चुके हैं। ज़्यादातर मामले और मौतें 6 महीने से 5 साल के बच्चों में हुई हैं। इस उम्र वर्ग के बच्चे देश में खसरा के कुल मामलों का लगभग 81% हिस्सा हैं। खसरा प्रकोप की वजह से बांग्लादेश में चिंताजनक स्थिति है।