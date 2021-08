Kabul Blast के बाद अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर अमरीकी सेना ने की एयर स्ट्राइक

नई दिल्ली। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) की राजधानी काबुल में बम ब्लास्ट ( Kabul Blast ) करने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस ( ISIS ) के खिलाफ अमरीका ने बड़ा एक्शन लिया है। अमरीका ने अफगानिस्तान स्थित ISIS के ठिकानों पर ड्रोन से हमले ( Drone Attack ) किए हैं।

अमरीका ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास नंगरहार प्रांत में ये बमबारी की है। अमेरिका की तरफ से टारगेट को हिट करने की बात कही गई है। दावा किया गया है हमले में काबुल एयरपोर्ट पर हमले ( Kabul Airport Blast ) का 'प्लानर' मारा गया है। काबुल एयरपोर्ट धमाके में एक दर्जन से ज्यादा अमरीकी सैनिकों समेत 100 ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस काबुल ब्लास्ट के बाद ही अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडने ने चेतावनी दी थी, कि आतंकियों को चुन-चुन कर मारेंगे। माना जा रहा है कि अमरीका ने एयर स्ट्राइक ( Air Strike ) के जरिए ISIS से बदले की शुरुआत कर दी है।

यह भी पढ़ेंः Kabul Blast: अमरीकी आर्मी के जनरल ने की पुष्टि, काबुल एयरपोर्ट पर दो नहीं सिर्फ एक बम धमाका हुआ

मारा गया काबुल हमले का मास्टर माइंड

काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी स्लामिक स्टेट के सबसे खतरनाक गुट खोरासन ने ली थी। खोरासन ने ही ठिकानों को अमरीका ने ड्रोन स्ट्राइक में निशाना बनाया है। अमरीका ने ये हमले अफगानिस्तान-पाकिस्तान की सीमा के पास नंगरहार प्रांत में किए हैं।

बताया जा रहा है कि अमरीका के इन हमलों में काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मारा गया है।

अमरीका पर था भारी दबाव

दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के बाद से ही अमरीका पर भारी दबाव था। 13 सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन ने साफ कर दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक-एक को चुन-चुन कर मारेंगे।

अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत

बता दें कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 90 अफगानिस्तानी शामिल हैं, जबकि 13 अमरीकी सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई है।

150 से ज्यादा लोग इस धमाके में जख्मी हुए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि हमलों में मारे गए सैनिकों के सम्मान में 30 अगस्त की शाम तक अमेरिकी ध्वज आधा झुका रहेगा।

#UPDATES "The unmanned airstrike occurred in the Nangahar Province of Afghanistan. Initial indications are that we killed the target," a "planner" of the Islamic State-Khorasan, the group which claimed credit for the deadly suicide bombing at Kabul airport pic.twitter.com/xg7ri5C2L8