भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटने के दौरान नए ढांचे को खत्म करेंगी! चर्चा जारी

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच चर्चा किए जा रहे डिसइंगेजमेंट प्रस्तावों में कई नए ढांचे को गिराए जाने का प्रस्ताव है। दोनों पक्ष के बीच पांगोंग झील क्षेत्र में इस साल अप्रैल-मई से चल रहे गतिरोध पर बातचीत हो रही है।

सूत्रों के अनुसार, तय हुआ है कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच दोनों तरफ से भी कोई गश्त गतिविधि नहीं होगी। हालांकि चीन इस क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए अपने पुराने रुख पर कायम है।

India-China: भारत और चीन सीमा विवाद सुलझाने को 3 चरणों में सैनिक हटाएंगे

India, China to dismantle new structures built after April-May timeframe under disengagement plans



Read @ANI Story | https://t.co/XC84awklqF pic.twitter.com/lUpf1FEtTQ