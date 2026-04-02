Panchang 3 April : 3 अप्रैल का पंचांग (शुक्रवार) : जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल, दिशा शूल और आज का दिन कैसा रहेगा

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा

तिथि – प्रतिपदा तिथि दिन 8.43 तक होगी तदुपरान्त द्वितीया तिथि होगी ।

नक्षत्र – चित्रा नक्षत्र रात्रि 7.25 तक होगा तदुपरान्त स्वाती नक्षत्र होगा ।

योग – व्याघात योग दिन 2.08 तक रहेगा तदुपरान्त हर्षण योग रहेगा ।

करण – कौलव करण दिन 8.43 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग – राजयोग प्रातः 8-43 से साय 7-25 तक

व्रत / दिवस विशेष – एकलिंग जी पाटोत्सव उदयपुर (राज.), गुड़ फ्राईडे,

चन्द्रमा – आज प्रातः 6.29 तक कन्या राशि में होगा तदुपरान्त तुला राशि में प्रवेश होगा ।