भक्ति के रंग में रंगा अलवर, हनुमान जयंती पर उमड़ा आस्था का सैलाब



आयोजनों में अकबरपुर बगीची वाले हनुमानजी की शोभायात्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। केडलगंज से सुबह गाजे-बाजे के साथ शुरू हुई यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस शोभायात्रा में करीब 551 ध्वजों के साथ श्रद्धालु नाचते-गाते चल रहे थे। मार्ग में जगह-जगह पुष्प वर्षा और ताशा पार्टी की धुनों ने समां बांध दिया।



कंपनी बाग स्थित तार घर हनुमान मंदिर में भी कार्यक्रमों की लंबी फेहरिस्त रही, जहां 101 किलो लड्डू का भोग लगाया गया और महिलाओं की ओर से विशेष सत्संग का आयोजन किया गया। इसी तरह तोप वाले हनुमान मंदिर और सागर ऊपर स्थित छटंकी वाले हनुमान मंदिर में भी विशेष झांकियां और भंडारों का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर आज सभी बजरंगबली की भक्ति के रंग में रंगे नजर आए।