धर्म/ज्योतिष

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन गलती से भी ना करें ये काम, मां सरस्वती हो सकती हैं नाराज

Basant Panchami 2026: सनातन धर्म में बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत ही खास महत्व है। ये पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन कुछ काम को करने मनाही होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए।

भारत

Religiondesk

jayanti jha

Jan 22, 2026

Basant Panchami 2026

Basant Panchami 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन विद्या और कला के देवी माता सरस्वती की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि पर माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। शास्त्रों में बसंत पंचमी के दिन के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। इस दिन कुछ कामों को करना वर्जित माना जाता है, यदि हम बसंत पंचमी के दिन इन कार्य को करते हैं तो हमें माता सरस्वती की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किन कामों को नहीं करना चाहिए।

बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी ना करें ये काम

तामसिक भोजन ना करें
बसंत पंचमी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बहुत से मांगलिक कार्य किये जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन भूलकर तामसिक भोजन या मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन करने से मां सरस्वती नाराज हो सकती हैं।

काले वस्त्र ना पहनें
बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पीले बसंत पहनना बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन काले रंग का वस्त्र धारण करने से नकारात्मकता आती है। इस दिन आप सफेद या पीले रंग का वस्त्र पहन सकते हैं।

पूजा से पहले ना करें भोजन
बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा से पहले भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि पूजा से पहले हम भोजन कर लेते हैं तो हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है।

पेड़-पौधे की कटाई ना करें
बसंत पंचमी का त्योहार ऋतु परिवर्तन का भी त्योहार होता है। इस दिन फूल बहार आती है और वातावरण हरियाली हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन भूलकर कर भी पेड़ की कटाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है।

गलत शब्द का प्रयोग ना करें
इस दिन गलती से भी अपने मुंह से गलत शब्द ना निकालें। बसंत पंचमी के दिन किसी से भी वाद- विवाद में ना फंसे। इस दिन किसी से भी लड़ाई करने से आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

Published on:

22 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन गलती से भी ना करें ये काम, मां सरस्वती हो सकती हैं नाराज

