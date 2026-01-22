Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन गलती से भी ना करें ये काम, मां सरस्वती हो सकती हैं नाराज

Basant Panchami 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन विद्या और कला के देवी माता सरस्वती की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी तिथि पर माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। शास्त्रों में बसंत पंचमी के दिन के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। इस दिन कुछ कामों को करना वर्जित माना जाता है, यदि हम बसंत पंचमी के दिन इन कार्य को करते हैं तो हमें माता सरस्वती की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किन कामों को नहीं करना चाहिए।