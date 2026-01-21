21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Basant Panchami Mantra 2026: बसंत पंचमी के दिन करें मां सरस्वती के इन मंत्रों का जाप, हर परीक्षा में मिलेगी सफलता

Basant Panchami Mantra 2026: बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के समय कुछ खास मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए यहां देखते हैं कि सरस्वती पूजा के लिए माता सरस्वती के किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। सरस्वती मंत्र लिरिक्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 21, 2026

Basant Panchami Mantra 2026

pintrest

Basant Panchami Mantra 2026: बसंत पंचमी का पर्व बुद्धि और कला के देवी माता सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसी दिन से बसंत ऋतु का भी आगमन होता है और इसी दिन माता सरस्वती का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन पढ़ाई करने वाले छात्र, छात्राओं के लिए काफी अहम माना जाता है। इस शुभ दिन पर बच्चे माता सरस्वती की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से साधक को करियर में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन पूजा के समय माता सरस्वती के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।

बसंत पंचमी मंत्र

सरस्वती मूल मंत्र

  • ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः"
  • ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः
  • ॐ सरस्वत्यै विद्महे, ब्रह्मपुत्रायै धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्॥
  • नमस्ते शारदे देवी, पुस्तक धारिणी।

विद्यारंभ करने के लिए

विद्यारंभं करिष्यामि, प्रसन्ना भव सर्वदा॥
ॐ वागदैव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्‌।

परीक्षा में सफलता के लिए

नमस्ते शारदे देवी, काश्मीरपुर वासिनी,
त्वामहं प्रार्थये नित्यं, विद्या दानं च देहि में,
कंबू कंठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणंभूषिता,
महासरस्वती देवी, जिव्हाग्रे सन्नी विश्यताम् ।।
शारदायै नमस्तुभ्यं , मम ह्रदय प्रवेशिनी,
परीक्षायां समुत्तीर्णं, सर्व विषय नाम यथा।।

सरस्वती वन्दना - Saraswati Vandana


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता।
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥१॥
शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं।
वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्॥
हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्।
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्॥२॥

बसंत पंचमी के दिन इस तरह करें पूजा


बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन माता सरस्वती के सामने विद्यार्थी अपनी पुस्तक और कलम जरूर रखें। सरस्वती पूजा के दिन मां सरस्वती को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करें और आरती करके भोग लगाएं। अंत में माता सरस्वती को लगाया हुआ भोग सभी में वितरित करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Basant Panchami Mantra 2026: बसंत पंचमी के दिन करें मां सरस्वती के इन मंत्रों का जाप, हर परीक्षा में मिलेगी सफलता

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Today Tarot Card Reading: मेष , मिथुन, कर्क सहित इन 5 राशियों के लिए गुडलक लेकर’आ रहा है गुरुवार का दिन, पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Today Tarot Card Reading
राशिफल

जीवन में ऐसे लोग बनते हैं बर्बादी का कारण! आज से ही बना लें दूरी

Vidur niti in Hindi Articles
धर्म और अध्यात्म

Gemstone: सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न धारण करें? जानिए नियम और लाभ

Gemstone
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Panchang 22 January 2026: आज का पंचांग 22 जनवरी 2026: विनायक चतुर्थी, शुभ चौघड़िया और राहु काल

Aaj Ka Panchang 22 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Numerology: सच्चे प्यार के लिए तरस जाते हैं इस मूलांक के जातक, बार- बार टूट जाता है दिल

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.