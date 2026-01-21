Basant Panchami Mantra 2026: बसंत पंचमी के दिन करें मां सरस्वती के इन मंत्रों का जाप, हर परीक्षा में मिलेगी सफलता

Basant Panchami Mantra 2026: बसंत पंचमी का पर्व बुद्धि और कला के देवी माता सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसी दिन से बसंत ऋतु का भी आगमन होता है और इसी दिन माता सरस्वती का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन पढ़ाई करने वाले छात्र, छात्राओं के लिए काफी अहम माना जाता है। इस शुभ दिन पर बच्चे माता सरस्वती की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से साधक को करियर में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन पूजा के समय माता सरस्वती के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।