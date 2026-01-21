Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को क्या- क्या अर्पित करना चाहिए, यहां जानिए सारी सामग्री

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी का पर्व इस साल 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में माता सरस्वती को विद्या और कला की देवी माना गया है। सरस्वती पूजा के दिन मां सरस्वती की पूजा- अर्चना करने से विद्यार्थियों को जीवन में सफलता हासिल होती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए माता सरस्वती की पूजा बेहद ही खास मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित की जाए तो व्यक्ति को करियर में बहुत सफलता प्राप्त होती है। आइए यहां हम जानते हैं कि माता सरस्वती को सरस्वती पूजा के दिन क्याृ क्या चीजें अर्पित करना शुभ होता है।