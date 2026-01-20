Basant Panchami Puja Muhurat 2026: बसंत पंचमी 2026: मां सरस्वती की पूजा से चमकेगा भाग्य, जानिए शुभ मुहूर्त और विधि

अगर कुडंली में बुध ग्रह कमजोर हो तो माता सरस्‍वती को हरे फल चढ़ाएं। बृहस्‍पति ग्रह की मजबूती के लिए पीले रंग के वस्‍त्र पहन कर मां की पूजा करें और मां को पीले फूल, पीली मिठाई चढ़ाएं। सफेद फूल चढ़ाने से शुक्र ग्रह को मजबूती मिलती है। अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए बसंत पंचमी से सरस्‍वती वंदना करना आरंभ करें और रोज सुबह उठकर स्‍नान करने के बाद सरस्‍वती वंदना नियमितरूप से करें। मां सरस्‍वती को पूजन में एक कलम भेंट करें और पूरे साल उसी कलम से कार्य करें तो अति उत्‍तम रहेगा। बसंत पंचमी पर मांस-मदिरा या तामसिक भोजन का उपयोग ना करें। घर-परिवार में शांति बनाए रखें। क्रोध ना करें। पूरे घर को सुगंधित रखें। मन को प्रसन्‍न रखें।