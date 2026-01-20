Aaj Ka Panchang 21 January 2026: आज का पंचांग : तृतीया तिथि, राजयोग और गौरी तृतीया व्रत का शुभ संयोग

Aaj Ka Panchang 21 January 2026 : बुधवार का पंचांग: जानिए राहु काल, शुभ चौघड़िया और नामकरण के अक्षर
Aaj Ka Panchang 21 January 2026: 21 जनवरी 2026, बुधवार का पूर्ण पंचांग : विक्रम संवत् 2082 (सिद्धार्थ संवत्सर) में शिशिर ऋतु का माघ शुक्ल पक्ष। आज तृतीया तिथि (अंतरात्रि 2:48 तक), धनिष्ठा नक्षत्र (1:58 तक), व्यतिपात योग (रात्रि 6:58 तक)। श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सुबह 9:59 तक, शुभ 11:19-12:38, चर 3:17-4:36, लाभ सूर्यास्त तक। राहु काल 12:00-1:30 दोपहर, उत्तर दिशा शूल। विशेष: राजयोग-रवियोग प्रातः 1:58 तक, गौरी तृतीया व्रत। चंद्रमा कुम्भ राशि में जन्मे बच्चों के नाम गु, गे, गो, सा, सी। शुभ कार्यों के लिए आदर्श दिन।
|श्रेणी
|विवरण
|विक्रम संवत्
|2082
|संवत्सर का नाम
|सिद्धार्थ
|शक संवत्
|1947
|हिजरी सन्
|1447
|मुस्लिम मास
|1 सावान प्रारम्भ
|अयन
|उत्तरायण
|ऋतु
|शिशिर ऋतु
|मास (महीना)
|माघ
|पक्ष
|शुक्ल
आज लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 9.59 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 11.19 से 12.38 तक रहेगा. चर का चौघड़िया 3.17 से 4.36 तक रहेगा तथा लाभ का चौघड़िया 4.36 से सूर्यास्त तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
तिथि – तृतिया तिथि अंतरात्रि 2.48 तक होगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी ।
दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी का ध्यान करें, उन्हें लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाकर सबको बांटें और स्वयं भी सेवन करके शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।
(मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो सुपारी, पान या इलायची आदि का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।
नक्षत्र – धनिष्ठा नक्षत्र दिन 1.58 तक रहेगा तदुपरान्त शतभिषा नक्षत्र होगा ।
योग – व्यतिपात योग रात्रि 6.58 तक रहेगा तदुपरान्त वरियान योग रहेगा ।
करण – तैतिल करण दिन 2.45 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।
राजयोग दिन 1-58 तक, रवियोग दिन 1-58 से प्रारम्भ,
गौरी तृतीया, व्यतिपात पुण्यं, पंचक, हेमू कालाणी शहीद दिवस (सिंधी समाज), राष्ट्रीय माघ मास प्रारंभ, सावान मु. मास 8 प्रारंभ,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कुम्भ राशि में होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कुम्भ होगी ।
आज दिन 1.58 तक जन्म लेने वाले बच्चों का धनिष्ठा नक्षत्र होगा तदुपरान्त शतभिषा नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर गु, गे, गो, सा, सी पर रखे जा सकते हैं।
कुम्भ का स्वामी भी शानि हैं। इनका स्वभाव दयावान, निस्वार्थ, स्वतंत्रताप्रिय, कल्पना शील और देश-विदेश घूमने के शौकीन होते हैं। ये लोग सेल्समेन, वकील व जज होते हैं। ये जातक उच्चाधिकारी, उच्चपदासीन, क्रय-विक्रय, प्रोफेसर, जज-वकील, उच्चपदवी या धनी व्यापारी होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, साधन-सम्पन्न, तीव्र स्मरण-शक्ति एवं गंभीर प्रकृति वाले होते हैं। ये जातक दुसरो के प्रति दयाभाव रखने वाला, परोपकारी एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करने में तत्प्रर होते हैं। ये जातक स्वाभिमानी, स्वतंत्रताप्रिय एवं नए-नए मित्र बनाने में भी पीछे नहीं हटते। जातक उद्योगी, उधमी, परिश्रमी और इनमें प्रबन्धात्मक योग्यता विशेष होती हैं
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग