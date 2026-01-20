Gupt Navratri Day 3 : गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन: मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा से दूर होंगे सारे कष्ट, जानें शुभ मुहूर्त

Gupt Navratri Day: गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, जो 22 जनवरी को सुबह 2:47 बजे तक चलेगी। आज मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा का खास महत्व है। अगर आप कोई शुभ काम जैसे शादी, नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन या नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो पंचांग जरूर देख लें। राहुकाल का ख्याल रखना जरूरी है। 21 जनवरी को राहुकाल दोपहर 12:33 से 1:52 तक रहेगा। इस समय किसी भी शुभ काम की शुरुआत ना करें। नक्षत्र की बात करें तो दोपहर 1:58 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:14 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:51 पर।