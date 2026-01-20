Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन किस रंग के कपड़े पहनना माना जाता है शुभ? जानिए क्या है इसका महत्व

Basant Panchami 2026:बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्रकाट्य हुआ था। साल 2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी माना जाता है। इस दिन इनकी पूजा करने से साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन पर कुछ खास रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ होता है। आइए यहां जाने बसंत पंचमी के दिन कौन सा रंग धारण करना चाहिए।