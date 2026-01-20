Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर विद्यार्थी कर लें ये काम, सदा बनी रहेगी मां सरस्वती की कृपा

Basant Panchami 2026:बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि के दिन भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती को प्रकट किया था। सरस्वती पूजा का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होता है। शास्त्रों में मां सरस्वती को विद्या, कला और ज्ञान की देवी माना जाता है। इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती पूजा के दिन यदि विद्यार्थी कुछ खास काम को करते हैं तो मां सरस्वती उनसे प्रसन्न होती हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। आइए जानते हैं इस दिन किन काम को करना शुभ होता है।