धर्म/ज्योतिष

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर विद्यार्थी कर लें ये काम, सदा बनी रहेगी मां सरस्वती की कृपा

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन यदि विद्यार्थी कुछ खास काम को कर लें तो उन पर सदा मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किन कामों को करना चाहिए।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 20, 2026

Basant Panchami 2026

Basant Panchami 2026(istock)

Basant Panchami 2026:बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि के दिन भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती को प्रकट किया था। सरस्वती पूजा का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होता है। शास्त्रों में मां सरस्वती को विद्या, कला और ज्ञान की देवी माना जाता है। इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती पूजा के दिन यदि विद्यार्थी कुछ खास काम को करते हैं तो मां सरस्वती उनसे प्रसन्न होती हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। आइए जानते हैं इस दिन किन काम को करना शुभ होता है।

बसंत पंचमी पर जरूर करें ये काम

पढ़ाई लिखाई का सामान दान करें
बसंत पंचमी के दिन आप जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान दान कर सकते हैं। इस दिन विद्यार्थी दूसरे बच्चों को अपने हाथों से यदि कॉपी और कलम बांटते हैं तो इससे उन पर मां सरस्वती की खास कृपा होती है।

इस मंत्र का करें जाप
यदि आप किसी एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बसंत पंचमी के मौके पर स्नान के बाद मां सरस्वती के 'ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयम्कारी, वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा।।' मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपको परीक्षा में सफलता हाथ लगेगी ।

हल्दी का तिलक लगाएं
सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती को पूजा के समय में हल्दी का तिलक लगाएं और इसके साथ ही पीले रंग का फूल भी अर्पित करें। मां सरस्वती को पीला रंग अतिप्रिय है। इस दिन हल्दी का तिलक लगाने से मां प्रसन्न होती हैं।

घी का दीपक जलाएं
बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के समय में माता सरस्वती के चरणों के पास में घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपका पढ़ाई में मन लगता है और पढ़ने की क्षमता विकसित होती है।

Published on:

20 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर विद्यार्थी कर लें ये काम, सदा बनी रहेगी मां सरस्वती की कृपा

धर्म/ज्योतिष

