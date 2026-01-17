Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? जानिए इसका इतिहास और महत्व

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस पर्व का बहुत ही खास महत्व है। इस तिथि पर विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार विद्यार्थियों के लिए बहुत खास होता है। चलिए जानते हैं बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और इसके महत्व के बारे में।