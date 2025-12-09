9 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

Birthdate Numerology 2025 : जानें आपका लकी दिन, पावर कलर और किन नंबरों से रखें दूरी

Birthdate Numerology 2025 : न्यूमरोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति की जन्म-तारीख एक खास एनर्जी नंबर तय करती है। यह नंबर बताता है कि आपके लिए कौन-सा दिन शुभ रहेगा, कौन-सा रंग आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और किन नंबरों से आपको सतर्क रहना चाहिए।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 09, 2025

Birthdate Numerology 2025 (pc: gemini generated)

Birthdate Numerology 2025 (pc: gemini generated)

Birthdate Numerology 2025 : नंबरों के पीछे हमेशा से एक शांत और गहरी खिंचाव रही है। पुराने समय में लोग किसी व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य को समझने के लिए तारीखों का सहारा लेते थे। Birthdate Numerology भी उसी धारा का विस्तार है। आपकी जन्म-तारीख को एक सिंगल डिजिट में बदलकर जो नंबर मिलता है, वही आपका जन्मांक (Birth Number) होता है। यही नंबर आपकी ऊर्जा, निर्णय क्षमता और अनुकूल समय के बारे में बहुत कुछ बताता है।

जन्मांक 1: सूर्य की तेजस्वी शक्ति

तारीख: 1, 10, 19, 28
सूर्य से प्रभावित लोग नेतृत्व क्षमता वाले, चमकदार और आत्मविश्वासी माने जाते हैं।
लकी दिन: रविवार
पावर कलर: पीला, नारंगी, गोल्ड
जिन नंबरों से बचें: 8 और 1
सूर्य के रंग इन्हें मानसिक मजबूती और स्पष्टता देते हैं।

जन्मांक 2: चंद्रमा की शांत रोशनी

तारीख: 2, 11, 20, 29
ये लोग संवेदनशील, समझदार और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं।
लकी दिन: सोमवार
पावर कलर: हरा, सफेद, सिल्वर
जिन नंबरों से बचें: 4 और 6
ठंडे और हल्के रंग इनकी मनोदशा को स्थिर रखते हैं।

जन्मांक 3: गुरु की बुद्धि और विस्तार

तारीख: 3, 12, 21, 30
जन्मांक 3 वाले लोग आशावादी, रचनात्मक और सोचने-समझने में तेज होते हैं।
लकी दिन: गुरुवार
पावर कलर: पीला, वॉयलेट
जिन नंबरों से बचें: 6 और 4

जन्मांक 4: राहु की अलग सोच

तारीख: 4, 13, 22, 31
ये लोग परंपरा से हटकर सोचते हैं और नई राहें बनाते हैं।
लकी दिन: शनिवार
पावर कलर: ग्रे, ब्राउन, इलेक्ट्रिक ब्लू
जिन नंबरों से बचें: 2 और 9

जन्मांक 5: बुध का संचारक

तारीख: 5, 14, 23
चुस्त-दुरुस्त, मजाकिया और तेजी से परिस्थितियों में ढलने वाले।
लकी दिन: बुधवार
पावर कलर: सफेद, हरा
जिन नंबरों से बचें: कोई नहीं
ये हर नंबर के साथ सहज रूप से तालमेल बिठा लेते हैं।

जन्मांक 6: शुक्र का कलात्मक स्पर्श

तारीख: 6, 15, 24
प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य इनके स्वभाव में झलकता है।
लकी दिन: शुक्रवार
पावर कलर: गुलाबी, सफेद
जिन नंबरों से बचें: 9 और 2

जन्मांक 7: नेप्च्यून का रहस्य

तारीख: 7, 16, 25
ये लोग आध्यात्मिक, अंतर्मुखी और सहज ज्ञान वाले होते हैं।
लकी दिन: सोमवार
पावर कलर: काला, सफेद
जिन नंबरों से बचें: कोई नहीं

जन्मांक 8: शनि का अनुशासन

तारीख: 8, 17, 26
मेहनती, दृढ़ और धैर्यवान स्वभाव के।
लकी दिन: शनिवार
पावर कलर: काला, नीला, बैंगनी
जिन नंबरों से बचें: 1 और 9

जन्मांक 9: मंगल का योद्धा स्वभाव

तारीख: 9, 18, 27
जोशीले, साहसी और हमेशा नेतृत्व की भूमिका में तैयार।
लकी दिन: मंगलवार
पावर कलर: लाल
जिन नंबरों से बचें: 8, 4, 6, 9

