Birthdate Numerology 2025 : जानें आपका लकी दिन, पावर कलर और किन नंबरों से रखें दूरी

Birthdate Numerology 2025 : नंबरों के पीछे हमेशा से एक शांत और गहरी खिंचाव रही है। पुराने समय में लोग किसी व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य को समझने के लिए तारीखों का सहारा लेते थे। Birthdate Numerology भी उसी धारा का विस्तार है। आपकी जन्म-तारीख को एक सिंगल डिजिट में बदलकर जो नंबर मिलता है, वही आपका जन्मांक (Birth Number) होता है। यही नंबर आपकी ऊर्जा, निर्णय क्षमता और अनुकूल समय के बारे में बहुत कुछ बताता है।