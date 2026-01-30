Tarot Rashifal 31 January: जनवरी 2026 का आखिरी दिन: शनि देव और टैरो कार्ड्स के अद्भुत संयोग से किसे मिलेगी बड़ी कामयाबी?

Tarot Rashifal 31 January 2026: जनवरी 2026 का समापन शनिवार के शुभ संयोग के साथ हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, 31 जनवरी का दिन कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला और आर्थिक लाभ देने वाला साबित होगा। शनि देव और पितरों के आशीर्वाद हेतु सरसों के तेल का दीपक और पीपल के वृक्ष पर काले तिल अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा। आइए जानते हैं, मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए कार्ड्स क्या संदेश लेकर आए हैं।