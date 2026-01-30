Masik Rashifal 2026 February: फरवरी 2026 राशिफल: कुंभ राशि में ग्रहों का महाजमावड़ा, इन 5 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ धन

February Rashifal Libra To Pisces: फरवरी 2026 का महीना खगोलीय घटनाओं के केंद्र में रहने वाला है। इस माह ग्रहों के राजकुमार बुध, प्रेम के कारक शुक्र और ऊर्जा के स्रोत सूर्य का कुंभ राशि में मिलन कई दुर्लभ योगों को जन्म दे रहा है। जहाँ 3 फरवरी से ग्रहों का गोचर शुरू होगा, वहीं मध्य फरवरी में कुंभ राशि में 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण होगा, जो वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर बड़े बदलाव लाएगा। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, यह महीना तुला और धनु जैसी राशियों के लिए वरदान साबित हो सकता है, जबकि वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत होगी। आइए विस्तार से पढ़ते हैं आपकी राशि का फरवरी माह का लेखा-जोखा। (Masik Rashifal 2026)