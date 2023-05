Budh Uday 2023: जल्द ही इन राशियों पर बरसने जा रही है बुध देव की कृपा, करियर से लेकर नौकरी तक की चिंता होगी दूर

भोपालPublished: May 04, 2023 04:03:00 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Budh Uday in May 2023 will auspicious Impact on these zodiac sign: चूंकि इस बार बुध देव मेष राशि में उदय होंगे, तो कुछ राशियों के लिए किस्मत चमकाएंगे। इन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर कॅरियर और नौकरी में लाभ दिलाएंगे। यह लाभ इनकी आय बढ़ाने वाला तथा सामाजिक मान-सम्मान दिलाने वाला साबित होगा।