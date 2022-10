गृह प्रवेश मुहूर्त 2023 की तिथियां और क्या होता है इससे लाभ, ऐसे समझें

फरवरी 2023 में गृह प्रवेश Griha Pravesh मुहूर्त...

तिथि - शुभ मुहूर्त - नक्षत्र

1 फरवरी 2023, बुधवार - 7:10 AM से 02:01PM तक - मृगशिरा

8 फरवरी 2023, बुधवार - 08:15PM से 9 फरवरी 6:23 AM तक - उत्तराफाल्गुनी

10 फरवरी 2023, शुक्रवार - 00:18 AM से 11 फरवरी 7:03AM तक - चित्रा

22 फरवरी 2023, बुधवार - 06:54AM से 23 फरवरी 03:24AM तक - उत्तर भाद्रपद