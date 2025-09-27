Dussehra 2025: इस दशहरा बन रहा है दुर्लभ योग, जानिए 12 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव

Dussehra 2025: हिंदू धर्म में दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व बेहद खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर यानी गुरुवार को मनाया जाएगा। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जब भगवान श्रीराम ने रावण का वध करके अधर्म का अंत किया था। इसी कारण जगह-जगह रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है।