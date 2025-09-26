Dussehra 2025 Date : कब है दशहरा? 1 या 2 अक्टूबर? नोट करें रावण दहन का शुभ मुहूर्त और सही तिथि

पूजा अनुष्ठान और महत्व दशहरा का हिंदुओं में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। पूरे देश में लोग इस त्यौहार को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। इस पावन दिन लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। नवरात्रि उत्सव के दसवें दिन लोग दशहरा मनाते हैं। इसी दिन राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का उत्सव भी मनाया जाता है। इस त्योहार को विजयादशमी कहा जाता है क्योंकि यह बुराई पर विजय का दिन है। दशहरा से बीस दिन के बाद दिवाली के दिन भगवान राम राक्षस रावण को हराकर अपनी नगरी अयोध्या लौटते हैं।