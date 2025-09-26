Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Dussehra 2025 Date : कब है दशहरा? 1 या 2 अक्टूबर? नोट करें रावण दहन का शुभ मुहूर्त और सही तिथि

Dussehra 2025 Date : दशहरा 2025 की तिथि 2 अक्टूबर को है। विजयादशमी का पर्व, रावण दहन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानें।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 26, 2025

Dussehra 2025 Date and Time
विजयादशमी 2025: जानें दशहरा की सही तारीख (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Dussehra 2025 Date : दशहरा 2025 : विजयादशमी, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है, जब भगवान राम ने राक्षस राजा रावण को हराया था। पूरे देश में इस दिन को बड़ी धूमधाम और धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे के पावन दिन लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। 2025 में आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाएगा। इस वर्ष, 2 अक्टूबर 2025 को, विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, पूरे देश में मनाई जाएगी।

विजयदशमी 2025 | Dussehra 2025 Date and Time

तिथि और समय

दशमी तिथि प्रारंभ - 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:01 बजे

दशमी तिथि समाप्त - 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:10 बजे

विजय मुहूर्त - दोपहर 2:09 बजे से दोपहर 2:56 बजे तक

दोपहर पूजा समय - दोपहर 1:21 बजे से दोपहर 3:44 बजे तक

श्रवण नक्षत्र प्रारंभ - 2 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:13 बजे

श्रवण नक्षत्र समाप्त - 3 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:34 बजे तक

विजयदशमी 2025 | Dussehra 2025

पूजा अनुष्ठान और महत्व दशहरा का हिंदुओं में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। पूरे देश में लोग इस त्यौहार को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। इस पावन दिन लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। नवरात्रि उत्सव के दसवें दिन लोग दशहरा मनाते हैं। इसी दिन राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का उत्सव भी मनाया जाता है। इस त्योहार को विजयादशमी कहा जाता है क्योंकि यह बुराई पर विजय का दिन है। दशहरा से बीस दिन के बाद दिवाली के दिन भगवान राम राक्षस रावण को हराकर अपनी नगरी अयोध्या लौटते हैं।

दशहरा 2025 | Dussehra 2025

उत्तर भारत में विजयादशमी के दिन रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं और लोग नौ दिनों तक रामलीला करते हैं। इन मेलों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, सभी गोलू उत्सव मनाते हैं। इस शुभ दिन देवी चामुंडेश्वरी की पूजा की जाती है।

मुहूर्त के अनुसार, लोग आयुध पूजा भी करते हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और आयुध पूजा में पुस्तकों की पूजा करते हैं। आंध्र प्रदेश में, लोग विजयादशमी के इस शुभ दिन पर अपने बुजुर्गों को शमी के पेड़ की पत्तियां भेंट करके उनका सम्मान करते हैं। जो लोग उत्साही होते हैं वे नाव उत्सव में भी भाग लेते हैं, जिसे थेप्पोत्स्वम कहा जाता है।

पश्चिम बंगाल में, विजयादशमी के दिन ही दुर्गा विसर्जन करने से पहले वे देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और सिन्दूर खेला खेलते हैं। केरल में इस दिन को केरल में विद्यारंभम दिवस के नाम से जाना जाता है। इसी दिन छोटे बच्चों को स्कूली शिक्षा से परिचित कराया जाता था। इस शुभ दिन पर वे अपना नाम लिखना सीखते हैं।

रावण दहन का शुभ मुहूर्त 2025 | Ravan Dahan Shubh Muhurat

हिंदू पंचांग के मुताबिक, विजयादशमी (दशहरा) के दिन रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। इस बार दशहरा पर सूर्यास्त का समय शाम 6:05 बजे रहेगा, इसलिए रावण दहन भी इसी समय के बाद किया जाएगा।

दशहरा को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस दिन किसी भी शुभ काम के लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती।

श्री राम मंत्र

राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने..!!

देवी दुर्गा मंत्र

ॐ जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते..!!

ये भी पढ़ें

Sharad Purnima 2025 Date : अक्टूबर में इस दिन होती है अमृत वर्षा, नोट करें तारीख, चंद्रमा की पूजा से मिलते हैं लाभ
धर्म और अध्यात्म

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

विजयादशमी

Published on:

26 Sept 2025 02:17 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Dussehra 2025 Date : कब है दशहरा? 1 या 2 अक्टूबर? नोट करें रावण दहन का शुभ मुहूर्त और सही तिथि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.