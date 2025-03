Good Habits: इन 11 अच्छी आदतों से पाएं ग्रहों का साथ, सफलता पाने की चाह है तो ट्राय कर लें

हल्दी या केसर का तिलक से गुरु की कृपा (Guru’s blessings with turmeric or saffron tilak) ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, सुबह हल्दी या केसर का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है और कुंडली में शुभ स्थिति बनती है। इससे करियर में हमेशा लाभ मिलता है। गुरु के मजबूत होने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।

तुलसी की पूजा से बुध व गुरु देते हैं शुभ फल (Mercury and Jupiter give auspicious results by worshiping Tulsi) ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, सुबह स्नान आदि से निवृत होकर तुलसी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और ग्रहों के राजकुमार बुध और देवताओं के गुरु बृहस्पति शुभ फल देने लगते हैं। इनकी पूजा से इन ग्रहों के दोष दूर होते हैं और जीवन में ऐश्वर्य व प्रगति आती है।

सूर्य पूजा से सूर्य दोष दूर होता है (Surya Dosh is removed by Surya Puja) सुबह जल्दी हर रोज सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और घर-परिवार तथा समाज में आपका यश फैलता है। सूर्य को जल देने से हड्डियों और आंखों की समस्याएं दूर होती हैं और कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है।

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, हिंदू धर्म में पीपल को पूजनीय माना गया है, इसलिए सुबह पीपल को जल देना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल की पूजा करने से जिन जातकों की कुंडली में शनि और राहु दोष हैं, उन्हें इन ग्रहों के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं।

दुर्गा सप्तशती से शुक्र मजबूत होता है (Venus becomes stronger due to Durga Saptashati) ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जातक की कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति मजबूत होती है और दोनों शुभ फल देने लगते हैं। इसके पाठ से देवी दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और सभी कार्य आसानी से पूरे होते हैं।

नींद खुलते ही बिस्तर से उठ जाएं (Get out of bed as soon as you wake up) अगर सुबह आपकी नींद खुल गई है तो तुरंत बिस्तर छोड़ दें। आलस्य करके लेटे रहने से आपकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है।

एल्कोहल का सेवन न करें (Do not consume alcohol) सुबह के समय एल्कोहल का सेवन न करें। इससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है। सिगरेट से दूरी बनाएं (Stay away from cigarettes) सिगरेट से हमेशा दूरी बनाएं, विशेषकर सुबह के समय। सिगरेट पीने से स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है और सुबह इसके सेवन से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।