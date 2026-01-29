Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल: शुक्र प्रदोष पर धन, तरक्की और खुशखबरी के योग, मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत?

आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके कार्यों की प्रशंसा दूर-दूर तक लोगों में इत्र की तरह महकेगी। साथ ही आप सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जायेंगे। आज छात्र किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे, तो सब ठीक हो जायेगा। इस राशि के कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे व्यक्तियों को आज बड़ा मुनाफा होगा। तथा आज आपको पिता से कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज कोई ऐसी पुरानी चीज आपके हाथ लग सकती है, जिसे पा कर आपको खुशी महसूस होगी। मां दुर्गा के आगे हाथ जोडें, करियर में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे।