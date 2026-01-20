January Pradosh Vrat Date 2026: 30 या 31 जनवरी कब रखा जाएगा जनवरी महीने का आखिरी प्रदोष व्रत, जानिए तिथि और महत्व

Shukra Pradosh Vrat 2026: जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है। उसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। माघ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत भी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा- अर्चना की जाती है। ये व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम व्रत में से एक माना जाता है। इसके साथ ही शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से साधक के धन भंडार में भी वृद्धि होती है और सुख, समृद्धि का घर में वास होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने से शुभफल की प्राप्ति होती है और महादेव प्रसन्न होते हैं। आइए यहां हम जानते हैं कि माघ मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा।