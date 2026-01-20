20 जनवरी 2026,

मंगलवार

धर्म/ज्योतिष

January Pradosh Vrat Date 2026: 30 या 31 जनवरी कब रखा जाएगा जनवरी महीने का आखिरी प्रदोष व्रत, जानिए तिथि और महत्व

January Pradosh Vrat Date 2026: प्रदोष का व्रत हर महीने में दो बार रखा जाता है। माघ मास का पहला प्रदोष व्रत 16 जनवरी को रखा जा चुका है। अब इस महीने का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ऐसे में चलिए जानते हैं माघ मास का आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन किया जाएगा।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 20, 2026

January Pradosh Vrat Date 2026

istock

Shukra Pradosh Vrat 2026: जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है। उसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। माघ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत भी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा- अर्चना की जाती है। ये व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम व्रत में से एक माना जाता है। इसके साथ ही शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से साधक के धन भंडार में भी वृद्धि होती है और सुख, समृद्धि का घर में वास होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने से शुभफल की प्राप्ति होती है और महादेव प्रसन्न होते हैं। आइए यहां हम जानते हैं कि माघ मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा।

माघ मास का दूसरा प्रदोष व्रत डेट 2026


हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 30 जनवरी को सुबह 11 बजकर 8 मिनट पर होगी और वहीं इसका समापन 31 जनवरी को सुबह 8 बजकर 24 मिनट पर होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है, इसलिए ऐसे में ये व्रत 30 जनवरी 2026 को रखा जाएगा।

शुक्र प्रदोष व्रत पूजा शुभ मुहूर्त 2026


माघ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 30 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का समय शाम 05 बजकर 58 मिनट से 08 बजकर 36 मिनट तक का रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं।

शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व


शास्त्रों में शुक्र प्रदोष व्रत का खासा महत्व है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि आती है। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए भी शुक्र प्रदोष का व्रत बहुत ही शुभफलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ- साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन दूध,दही और चावल का दान करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।

Published on:

20 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / January Pradosh Vrat Date 2026: 30 या 31 जनवरी कब रखा जाएगा जनवरी महीने का आखिरी प्रदोष व्रत, जानिए तिथि और महत्व

