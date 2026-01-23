Ketu Nakshatra Parivartan 2026: 25 जनवरी को केतु करेंगे अपना नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Ketu Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु को छाया ग्रह माना जाता है। केतु के नक्षत्र परिवर्तन का असर सारी 12 राशियों पर होगा। कुछ राशियों के लिए केतु का गोचर फायदेमंद होता है तो वहीं कुछ राशिवालों को केतु के नक्षत्र परिवर्तन से नुकसान भी होता है। इस साल 25 जनवरी 2026 से केतु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। केतु का नक्षत्र परिवर्तन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण से निकलकर पहले चरण होने जा रहे है। इस चरण में केतु 29 मार्च 2026 तक रहने वाला है। केतु का ये गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं रहने वाला है। आइए जानते हैं इन राशि के बारे में।