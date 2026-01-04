किस राशि को कौन-सी बीमारी का खतरा? ज्योतिष के अनुसार जानिए कारण और अचूक उपाय

ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और जीवनशैली से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति की राशि किसी न किसी तत्व—अग्नि, पृथ्वी, वायु या जल से संबंधित होती है और वही तत्व व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक बनावट को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अलग-अलग राशियों के लोगों को अलग-अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहों की स्थिति इन समस्याओं को बढ़ा या कम कर सकती है, वहीं कुछ आसान उपाय अपनाकर इनसे काफी हद तक बचाव भी संभव है।