Numerology: इन तारीखों में जन्में लोग होते हैं सबसे ज्यादा भरोसेमंद

ज्योतिष मूलांक 4 (Astrology number 4) ज्योतिष शास्त्र के अनुासर मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है। किसी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्में लोगों का मूलांक 4 होता है। ऐसा कहा जाता है कि इन तारीख में जन्में लोग बहुत भरोसेमंद और मेहनती होते हैं। ये अपना पूरा जीवन अपनी मेहनत में लगा देते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस मूलांक के लोग व्यवस्थित तरीके से रहना और अनुशासन पसंद करते हैं। साथ ही इन्हें हर चीज तरीके से और अपने स्थान पर रखना पसंद होता है। आइए जानते हैं इन तारीखों में जन्में लोगों के बारे में..

कैसा होता है स्वभाव (What is nature like) अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 के जातक स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। साथ ही यह लोग कड़ी मेहनत करने वाले भी होते हैं और हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

वादा निभाने में रहते हैं आगे (Keeps ahead in keeping promises) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 के लोग वादा निभाने में हमेशा आगे रहते हैं। साथ ही जब यह किसी से कोई बात कहते हैं तो उस पर भी यह खरा उतरते हैं।

