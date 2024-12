Swapna Shastra: ऐसे सपने आपको भी दिखते हैं, तो हो जाएं सावधान, पड़ सकता है बुरा प्रभाव

स्‍वप्‍न शास्‍त्र (Swapna Shastra) हिंदू धर्म में कई शास्त्रों में से एक स्‍वप्‍न शास्त्र है जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्‍वप्‍न शास्त्र के जरिए व्यक्ति सपने का अर्थ जान सकता है। आपने सपने में क्या देखा? उस सपने का क्या मतलब है? सपने में दिखने वाली चीज से भविष्य में समय अच्छा रहेगा या बुरा आदि का पता किया जा सकता है। सरल भाषा में कहें तो आप सपने के माध्यम से भविष्य में मिलने वाले शुभ लाभ या अशुभ प्रभाव का पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं सपने आते हैं, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा।

सपने में छिपकली का बच्चा दिखना (Seeing a baby lizard in the dream) स्‍वप्‍न शास्‍त्र के अनुसार, अगर आपको सपने में छिपकली का बच्‍चा दिखाई देता है, तो यह अशुभ संकेत है। इस सपने का मतलब है कि आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए।

डूबता हुआ सूरज (setting sun) स्‍वप्‍न शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने सपने में डूबता हुआ सूरज या फिर गंदा पानी देखते हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। साथ ही सपने में कोई नदी, तालाब या समुद्र देखना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियां पूर्णतया सत्य हैं या सटीक हैं, इसका www.patrika.com दावा नहीं करता है। इन्हें अपनाने या इसको लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।