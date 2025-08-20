Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Radha Ashtami 2025 : कब है राधा अष्टमी व्रत, जानिए तिथि, मुहूर्त और राधा रानी की पूजा विधि

Radhashtami 2025 इस साल 31 अगस्त को मनाई जाएगी। जानिए राधा रानी के जन्म की कथा, राधाष्टमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत रखने से मिलने वाले लाभ।

भारत

Dimple Yadav

Aug 20, 2025

Radha Ashtami 2025
Radha Ashtami 2025 (photo- chatgtp)

Radha Ashtami 2025 : भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, जो भगवान श्रीकृष्ण की अनंत प्रेयसी और भक्ति की सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती हैं। राधाष्टमी पर राधा-कृष्ण की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, उनके मंत्रों का जप और स्तुति का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है। इस दिन व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का क्षय माना जाता है।

राधाष्टमी 2025: तिथि और शुभ मुहूर्त

इस वर्ष राधाष्टमी 30 अगस्त 2025 को रात 10:46 बजे से प्रारंभ होगी और 31 अगस्त को देर रात 12:57 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत और पूजा 31 अगस्त 2025 को ही की जाएगी। इस्कॉन मंदिरों में भी इसी दिन राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन मध्याह्न काल में पूजा का विशेष महत्व है, जो प्रातः 10:42 बजे से दोपहर 1:14 बजे तक रहेगा।

ये भी पढ़ें

राधा अष्टमी कथा सुनने से व्यक्ति होता है सुखी, सम्मानित और धनी
धर्म और अध्यात्म
Radha Ashtami Katha

राधाष्टमी का महत्व

राधाष्टमी का पर्व राधारानी की भक्ति और उनके प्रेम की अनुभूति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजन करता है, उससे राधारानी प्रसन्न होकर जीवन के दुख हर लेती हैं और भगवान श्रीकृष्ण भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं।

राधा रानी के जन्म से जुड़ी मान्यताएं

राधारानी के प्राकट्य को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार वृषभानुजी और उनकी पत्नी कीर्तिजी को एक पुष्प के बीच से राधारानी प्राप्त हुई थीं। कहा जाता है कि राधा रानी ने सामान्य बालिका की तरह माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वे माया के रूप में प्रकट हुईं।

एक अन्य कथा के अनुसार रुक्मिणी ही राधाजी का स्वरूप मानी जाती हैं। जब रुक्मिणी का जन्म हुआ था तो एक पक्षी उन्हें लेकर वृषभानुजी के पास आ गया। उन्होंने उस दिव्य बालिका को स्वीकार कर उसका नाम राधा रखा। इसी कारण राधा रानी के 28 नामों में एक नाम रुक्मिणी भी है।

ये भी पढ़ें

Radha Ashtami Vrat: राधा अष्टमी व्रत 11 सितंबर को, जानें संपूर्ण फल के लिए कैसे करें पूजा, कौन सा मंत्र, आरती पढ़ें
धर्म-कर्म
Radha Ashtami Vrat vidhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

Published on:

20 Aug 2025 03:39 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Radha Ashtami 2025 : कब है राधा अष्टमी व्रत, जानिए तिथि, मुहूर्त और राधा रानी की पूजा विधि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.