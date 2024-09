Rare Astronomical event: एमपी के कई शहरों में 28 सितंबर को दिन रात होंगे बराबर, जानिए इस दुर्लभ इक्वीलक्स का सीक्रेट

इक्वीलक्स और इक्वीनॉक्स में क्या है अंतर What is difference between equilux and equinox: सारिका के अनुसार अक्सर 23 सितंबर को दिन और रात पूरी तरह बराबर होने का प्रचार रहता है और उस दिन होने वाली इक्‍वीनॉक्‍स की घटना को कई लोग दिन–रात बराबर होने से जोड़ देते हैं, लेकिन यह तथ्‍य सही नहीं है ।

इक्‍वीनॉक्‍स की घटना में सूर्य भूमघ्‍यरेखा के ठीक उपर पहुंचता है, इस दिन मध्‍यप्रदेश के शहरों में दिन और रात की अवधि में लगभग 400 से अधिक सेकंड का अंतर रहता है । आधुनिक विज्ञान में जहां हम डिजिटल घडि़यों का प्रयोग कर रहे हैं वहां इतने बड़े अंतर को बराबर कैसे मान सकते हैं । सारिका के अनुसार मध्‍यप्रदेश के नगरों में इक्‍वीनॉक्‍स की घटना के लगभग 6 दिन बाद इक्‍वीलक्‍स की घटना होती है ।

अलग-अलग भागों में अलग दिन इक्वीलक्स सारिका ने बताया कि देश के अलग-अलग भागों में दिन रात बराबर होने की घटना अलग -अलग तारीख पर होती है, जहां उत्‍तरी मध्‍यप्रदेश में यह घटना 27 सितंबर को हो चुकी है तो दक्षिण में चेन्‍न्‍ई में 1 अक्‍टूबर को तो कन्‍याकुमारी में 7 अक्‍टूबर को दिन और रात बराबर होंगे ।





इन शहरों में 28 सितंबर को इक्वीलक्स

भोपाल में सूर्योदय प्रात : 6 बजकर 11 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 10 मिनट पर होगा । दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 21 सेकंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 39 सेकंड का अंतर होगा ।



नर्मदापुरम में सूर्योदय प्रात : 6 बजकर 9 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 9 मिनिट पर होगा । दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 31 सेकंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 29 सेकंड का अंतर होगा ।



उज्‍जैन में सूर्योदय प्रात : 6 बजकर 17 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 16 मिनट पर होगा । 11 घंटे 59 मिनट और 23 सेकंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 37 सेकंड का अंतर होगा ।



रायसेन में सूर्योदय प्रात : 6 बजकर 9 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 8 मिनट पर होगा । दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 20 सेकंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 40 सेकंड का अंतर होगा ।



इंदौर में सूर्योदय प्रात- 6 बजकर 17 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 16 मिनट के कुछ बाद होगा । दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 31 सेकंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 29 सेकंड का अंतर होगा ।



खंडवा में सूर्योदय प्रात- 6 बजकर 15 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 14 मिनट के कुछ बाद होगा । दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 48 सेकंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 12 सेकंड का अंतर होगा ।

जबलपुर में सूर्योदय प्रात: 6 बजकर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजे पर होगा । दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 24 सेकेंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 36 सेकेंड का अंतर होगा ।



अंबिकापुर में सूर्योदय प्रात : 5 बजकर 47 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 5 बजकर 47 मिनट पर होगा । दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 25 सेकंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 35 सेकंड का अंतर होगा ।



छिंदवाड़ा में सूर्योदय प्रात : 6 बजकर 4 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 4 मिनट पर होगा । दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनिट और 44 सेकंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 16 सेकंड का अंतर होगा ।



खरगोन में सूर्योदय प्रात : 6 बजकर 18 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 18 मिनट पर होगा, दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 55 सेकंड होगी और दिन और रात में सिर्फ 05 सेकंड का अंतर होगा।



बड़वानी में सूर्योदय प्रात : 6 बजकर 20 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 20 मिनट पर होगा । इस तरह दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 44 सेकंड होगी। यहां दिन और रात में सिर्फ 16 सेकंड का अंतर होगा ।



झाबुआ में सूर्योदय प्रात : 6 बजकर 22 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 21 मिनट पर होगा । दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड होगी । दिन और रात में सिर्फ 30 सेकंड का अंतर होगा।

नोटः नेशनल अवार्ड प्राप्त भोपाल की विज्ञान प्रसारक सारिका घारू का कहना है सभी समय में दिन रात में लगभग 30 सेकंड का अंतर होता ही है जो सबसे कम होता है।