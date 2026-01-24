Rath Saptami Upay 2026: रथ सप्तमी के दिन करें ये अचूक उपाय, सूर्य देव की कृपा से आरोग्य की होगी प्राप्ति

Rath Saptami Upay 2026: रथ सप्तमी का त्योहार हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2026, रात 12:40 बजे होगी और इसका समापन 25 जनवरी 2026, रात 11:11 बजे होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार रथ सप्तमी का त्योहार 25 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन ही भगवान सूर्य देव अपनी दिव्य रथ पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आए थे। रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा विधि- विधान के साथ की जाती है। इस दिन कुछ खास उपायों को करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए यहां जाने रथ सप्तमी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए।