Sakat Chauth Vrat Date 2026: जनवरी के महीने में कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, यहां नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त

Sakat Chauth Vrat 2026: सनातन धर्म में सकट चौथ के व्रत का बहुत ही महत्व है। ये व्रत प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। सकट चौथ के व्रत दिन महिलाएं सकट माता और भगवान गणेश की पूजा करती हैं और उपवास रखती हैं। सकट चौथ का व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से परिवार में सुख, समृद्धि आती है संतान के ऊपर आने वाले संकट मिटते हैं। इस दिन विशेषतौर पर चंद्र देव की भी पूजा की जाती है। इस व्रत का पारण चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही किया जाता है। चलिए जानते हैं इस साल जनवरी के महीने में कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत।