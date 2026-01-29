Samudrik Shastra: जिन लोगों की आंखों के पास होता है तिल, जानिए कैसा होता उनका स्वभाव

Samudrik Shastra: हर किसी व्यक्ति के शरीर के अलग- अलग हिस्सों पर तिल होता है। सामुद्रिक शास्त्र में हर एक तिल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार शरीर के किसी हिस्सें पर तिल होना बहुत ही शुभ होता है, वहीं किसी पर अशुभ होता है। कुछ लोगों के आंखों के पास या आंखों की पुतलियों पर भी तिल होता है। ऐसा माना जाता है कि चेहरे के किसी भी हिस्सें पर तिल होना आपके भाग्य को दर्शाता है। यदि आपके चेहरे पर कहीं भी तिल है तो इससे हम आपका भाग्य कैसा होगा इसके बारे में पता लगा सकते हैं। आज हम आंखों के पास तिल होने का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।