Shukra Gochar 2026: फरवरी के महीने में शुक्र करेंगे गोचर, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ग्रह का गोचर हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है। किसी भी ग्रह के राशि परिवर्तन से हर राशियों पर अलग- अलग प्रभाव पड़ता है। फरवरी के महीने में धन और भोग विलास के कारण शुक्र ग्रह कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का ये गोचर 6 फरवरी 2026 को होगा। शुक्र ग्रह के कुंभ राशि में प्रवेश से कुछ राशियों को धन और करियर में बहुत सफलता मिल सकती है। आइए जानते हैं शुक्र गोचर से किन राशियों को लाभ होने वाला है।