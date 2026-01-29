Shukra Uday February 2026: फरवरी के महीने में शुक्र होंगे उदय, इन राशियों को मिलेगा भरपूर लाभ

Shukra Uday February 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन और वैभव का कारक माना जाता है। 1 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह उदय होने जा रहे हैं। इस अवस्था में शुक्र अक्तूबर के महीने तक रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह के मजबूत होने से व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह के उदय होने से मांगलिक कार्य की भी शुरुआत होती है। शुक्र के अस्त अवस्था में कोई भी शुभ काम नहीं किये जाते हैं। फरवरी के महीने में शुक्र के उदय होने से कुछ राशियों के जीवन में खुशहाली आ सकती है। शुक्र उदय से इन राशियों को हर काम में सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं शुक्र उदय का राशियों पर असर।