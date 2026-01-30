30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Thaaipusam 2026 Date: थाईपुसम कब है? यहां जानिए डेट , शुभ मुहूर्त और महत्व

Thaaipusam 2026 Date: थाईपुसम का पर्व खासतौर पर तमिलनाड़ू में मनाया जाता है। ये पर्व तमिल सौर महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल थाईपुसम कब मनाया जाएगा। यहां नोट करें इसकी तिथि और महत्व।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 30, 2026

Thaaipusam 2026 Date

pintrest

Thaaipusam 2026 Date: थाईपुसम का दिन भगवान मुरुगन की पूजा के लिए समर्पित होता है। ये त्योहार तमिल सौर महीने में थाई में मनाया जाता है। इसका महत्व हिंदू पंचांग के मकर मास जितना ही होता है। थाईपुसम का त्योहार भारत और विदेशों में रहने वाले तमिल समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ये त्योहार उस समय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जब मां पार्वती ने भगवान मुरुगन को दिव्य वेल का आशीर्वाद प्रदान किया था। ये वरदान उनको राक्षस सोरापदम का अंत करने के लिए दिया था। उसके बाद भगवान मुरुगन ने राक्षस सोरापदम का वध करके विश्व में संतुलन की स्थापना की थी। उस दिन ये पर्व हर साल इस दिन मनाया जाने लगा। आइए जाने साल 2026 में थाईपुसम किस दिन मनाया जाएगा।

थाईपुसम डेट 2026

थाईपुसम का पर्व तमिल सौर महीने में थाई के दिन पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस साल पूसम नक्षत्र का प्रारंभ 1 फरवरी 2026 को सुबह 01.34 मिनट पर होगी और इसका समापन 1 फरवरी 2026 को रात 11.58 बजे होगा। ऐसे में इस साल थाईपुसम 1 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा।

थाईपुसम 2026 का शुभ मुहूर्त


इस दिन पूरे दिन पूसम नक्षत्रम बना रहेगा, इसलिए थाईपुसम पूजा और अनुष्ठान के लिए पूरा दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस साल आप 1 फरवरी को 2026 को पूरे दिन थाईपुसम की पूजा कर सकते हैं।

थाईपुसम का महत्व


थाईपुसम का दक्षिण भारत में बहुत ही खास महत्व है। ये त्योहार उस समय पर मनाया जाता है, जिस समय पूर्णिमा थाई महीने में पूसम नक्षत्र के साथ पड़ती है। इस पर्व का खगोलीय भी बहुत अधिक महत्व है। इस दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार बहुत अधिक होता है।

थाईपुसम पर्व क्यों मनाया जाता है


थाईपुसम पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान मुरुगन की पूजा के लिए समर्पित होता है। भगवान मुरुगन को ज्ञान और दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बुराई के ऊपर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। वैदिक परंपरा में वेल को ध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये हमारे भीतर से अंधकार और अज्ञान को समाप्त करने में सहायक होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Thaaipusam 2026 Date: थाईपुसम कब है? यहां जानिए डेट , शुभ मुहूर्त और महत्व
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Holi 2026 Date: 3 या 4 मार्च कब मनाया जाएगा होली का त्योहार? यहां जानिए सही तिथि और महत्व

Holi 2026 Date
धर्म/ज्योतिष

Weekly Tarot Rashifal 1 To 7 February 2026: टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशिवालों को रखना होगा अपना खास ख्याल, यहां पढ़िए कैसा होगा मेष से लेकर कन्या राशिवालों का हाल

Weekly Tarot Rashifal 1 To 7 February 2026
धर्म/ज्योतिष

फरवरी में बन रहा है 'लक्ष्मी नारायण योग', जानें किन राशियों के खुलेंगे तरक्की के द्वार

Masik Rashifal 2026 February
राशिफल

करियर और धन में खुशखबरी! फरवरी 2026 में इन राशियों का चमकेगा भाग्य

Monthly Horoscope February 2026
राशिफल

गांव में डीजे बजाने लाया, दो पक्षों के बीच लाठियां चलीं, तीसरे घर शादी थी और गांव के दो पक्षों के बीच हो गया विवाद

गांव में डीजे बजाने लाया, दो पक्षों के बीच लाठियां चलीं, तीसरे घर शादी थी और गांव के दो पक्षों के बीच हो गया विवाद
धर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.