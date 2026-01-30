Thaaipusam 2026 Date: थाईपुसम कब है? यहां जानिए डेट , शुभ मुहूर्त और महत्व

Thaaipusam 2026 Date: थाईपुसम का दिन भगवान मुरुगन की पूजा के लिए समर्पित होता है। ये त्योहार तमिल सौर महीने में थाई में मनाया जाता है। इसका महत्व हिंदू पंचांग के मकर मास जितना ही होता है। थाईपुसम का त्योहार भारत और विदेशों में रहने वाले तमिल समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ये त्योहार उस समय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जब मां पार्वती ने भगवान मुरुगन को दिव्य वेल का आशीर्वाद प्रदान किया था। ये वरदान उनको राक्षस सोरापदम का अंत करने के लिए दिया था। उसके बाद भगवान मुरुगन ने राक्षस सोरापदम का वध करके विश्व में संतुलन की स्थापना की थी। उस दिन ये पर्व हर साल इस दिन मनाया जाने लगा। आइए जाने साल 2026 में थाईपुसम किस दिन मनाया जाएगा।