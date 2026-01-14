Ugadi 2026 Date: साल 2026 में कब रखा जाएगा उगादी का पर्व? जानिए सही तिथि और महत्व

adobe stock
Ugadi 2026 Date: उगादी का त्योहार दक्षिण भारत के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारत के अलग- अलग हिस्सों में नया साल अलग- अलग नामों से जाना जाता है। उगादी का पर्व दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व माना जाता है। उगादी का त्योहार हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाया जाता है। इसी तिथि पर चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है और हिंदू नववर्ष भी आरंभ होता है। इस त्योहार की तैयारी और शुरुआत इसके एक सप्ताह पहले से ही होने लगती है। इस दिन सृष्टि के रचियता भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। इसी दिन से दक्षिण भारत में किसी नये काम की शुरुआत भी की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल उगादी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा।
उगादी का त्योहार हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 19 मार्च 2026 को सुबह 06 बजकर 55 मिनट पर होगी और इसका समापन 20 मार्च को सुबह 04 बजकर 54 मिनट पर होगा। ऐसे में इस साल उगादी का पर्व 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा।
दक्षिण भारत में उगादी के पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उगादी के दिन ही ब्रम्हा जी ब्रह्मंड की रचना की थी, इसलिए इस दिन भगवान ब्रम्हा जी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु जी ने मतस्य अवतार लिया था। उगादी के भगवान विष्णु जी की पूजा करने से परिवार में सुख, समृद्धि आती है। उगादी के दिन से ही शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है।
