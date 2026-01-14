Ugadi 2026 Date: साल 2026 में कब रखा जाएगा उगादी का पर्व? जानिए सही तिथि और महत्व

Ugadi 2026 Date: उगादी का त्योहार दक्षिण भारत के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारत के अलग- अलग हिस्सों में नया साल अलग- अलग नामों से जाना जाता है। उगादी का पर्व दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व माना जाता है। उगादी का त्योहार हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाया जाता है। इसी तिथि पर चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है और हिंदू नववर्ष भी आरंभ होता है। इस त्योहार की तैयारी और शुरुआत इसके एक सप्ताह पहले से ही होने लगती है। इस दिन सृष्टि के रचियता भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। इसी दिन से दक्षिण भारत में किसी नये काम की शुरुआत भी की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल उगादी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा।