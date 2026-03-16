Meen Rashi Trigrahi Yog : मीन राशि में बना त्रिग्रही योग: वृषभ, मिथुन और कुंभ की चमकेगी किस्मत, धन-प्रेम-सफलता के योग

Meen Rashi Trigrahi Yog : जब तीन बड़े ग्रह मीन राशि में एक साथ आ जाते हैं, तो इसे त्रिग्रही योग कहते हैं। यानि बदलाव का वक्त आ गया है। अभी मीन राशि में शुक्र, शनि और सूर्य का जबरदस्त मिलन हो रहा है। गुरु बृहस्पति की छत्रछाया वाली मीन राशि में बन रहा ये अनोखा योग तीन राशियों की सोई किस्मत जगाने वाला है। धन, प्रेम, और सफलता की सौगात लेकर आया है ये योग।