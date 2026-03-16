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Meen Rashi Trigrahi Yog : मीन राशि में बना त्रिग्रही योग: वृषभ, मिथुन और कुंभ की चमकेगी किस्मत, धन-प्रेम-सफलता के योग

Trigrahi Yog Pisces : मीन राशि में शनि, शुक्र और सूर्य का दुर्लभ त्रिग्रही योग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार इसका सबसे अधिक लाभ वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि को मिल सकता है। जानिए करियर, धन, प्रेम और सफलता पर इसका क्या असर होगा।

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 16, 2026

Meen Rashi Trigrahi Yog

Meen Rashi Trigrahi Yog : मीन राशि में 3 ग्रहों का महासंयोग: इन राशियों को मिलेगा पैसा और सफलता (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Meen Rashi Trigrahi Yog : जब तीन बड़े ग्रह मीन राशि में एक साथ आ जाते हैं, तो इसे त्रिग्रही योग कहते हैं। यानि बदलाव का वक्त आ गया है। अभी मीन राशि में शुक्र, शनि और सूर्य का जबरदस्त मिलन हो रहा है। गुरु बृहस्पति की छत्रछाया वाली मीन राशि में बन रहा ये अनोखा योग तीन राशियों की सोई किस्मत जगाने वाला है। धन, प्रेम, और सफलता की सौगात लेकर आया है ये योग।

तो कौन सी हैं वो तीन किस्मतवाली राशियां? | Meen Rashi Trigrahi Yog-3 Lucky Rashiyan

1. वृषभ राशि (Taurus): आपकी किस्मत खुलने वाली है

    वृषभ राशि वालों के लिए तो ये योग जैसे पैसा बरसाने आया है। शुक्र की मौजूदगी योग को और ताकत देती है।
    करियर में अच्छी खबर: जो लोग मनपसंद नौकरी के लिए परेशान थे उन्हें अब खुश होने का मौका मिलेगा।
    व्यापार में फायदा: कारोबारियों के लिए मुनाफा बढ़ने के पूरे आसार हैं। घर में शांति और सुख भी रहेगा।

    2. मिथुन राशि (Gemini): कामयाबी आपके दरवाजे पर

      मिथुन वालों के लिए ये योग कर्म भाव यानि नौकरी और करियर का घर में बन रहा है।
      समझिए, प्रोफेशनल लाइफ में पहचान मिलने वाली है। नए पैसे के रास्ते खुलेंगे, पुरानी समस्याएं गुम होती दिखेंगी।
      ऊपर से किस्मत भी आपका साथ दे रही है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने के मौके मिलेंगे, रिश्ते और मजबूत होंगे।

      3. कुंभ राशि (Aquarius): खोया धन, वापसी और सम्मान

        कुंभ राशि वालों के लिए ये योग किसी वरदान से कम नहीं। आपका अटका हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। सेहत में सुधार दिखेगा, समाज में इज्जत भी बढ़ेगी। जो काम रुके हुए थे, वो बिना अड़चन पूरे होंगे।

        वैज्ञानिक और ज्योतिषीय नजरिए से देखें…

        मीन राशि जल तत्व से जुड़ी होती है। इसमें शनि, शुक्र और सूर्य का मेल यानि अनुशासन (शनि), सुख (शुक्र), और ऊर्जा (सूर्य) सब मिल जाता है।

        अगर आपकी राशि इनमें नहीं है, तो परेशान मत होइए। भगवान विष्णु की पूजा और जरूरतमंदों को दान देने से फायदा मिलता है। त्रिग्रही योग का असर हर किसी पर पड़ता है बस अपनी सोच सकारात्मक रखिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाइए। यकीन मानिए, ये वक्त हर किसी के लिए कुछ अच्छा लेकर आया है।

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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        Chaitra Amavasya 2026 Date

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        Published on:

        16 Mar 2026 01:56 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Meen Rashi Trigrahi Yog : मीन राशि में बना त्रिग्रही योग: वृषभ, मिथुन और कुंभ की चमकेगी किस्मत, धन-प्रेम-सफलता के योग

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