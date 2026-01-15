Vastu Tips: बाथरूम में शीशा लगाना शुभ या अशुभ? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Bathroom Mirror Vastu: वास्तु शास्त्र में घर के बाथरूम को घर का अहम हिस्सा माना गया है। ये वो स्थान होता है, जहां से सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। हमें बाथरूम में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं इसका खास ख्याल रखना चाहिए। यदि हम अपने बाथरूम में वास्तु के नियमों का ख्याल नहीं रखते हैं तो इसका हमें नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बाथरूम में शीशा लगाना चाहिए या नहीं। आजकल हर कोई अपने बाथरूम में शीशा लगवाता है। फ्रेश होने के बाद या मुंह धोते समय लोग शीशे में अपना चेहरा देखना पसंद करते हैं। बाथरूम में शीशा लगवाना वैसे सही है, लेकिन इसे लगवाते समय हमें वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जाने बाथरूम में शीशा लगवाने के वास्तु नियम।