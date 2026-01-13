घर में कलह और तनाव है? आज ही दरवाजे की देहरी पर करें ये छोटा सा उपाय, खुशहाली लौट आएगी

Vastu Remedies for Home Entrance : परिवार में कलह और नेगेटिव एनर्जी? इस आसान देहरी उपाय से आएगी सुख-शांति (फोटो सोर्स:chatgpt)
Vastu Remedies for Home Entrance : वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार या दहलीज को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी जगह से घर में एनर्जी आती है। इसलिए, धार्मिक ग्रंथों से लेकर वास्तु शास्त्र तक, हमेशा दहलीज को साफ रखने की सलाह दी जाती है। दहलीज पर नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से घर में कई बेवजह की परेशानियां, झगड़े और कलह बढ़ सकते हैं, और आर्थिक स्थिति और सेहत खराब हो सकती है। अक्सर, लोग इन समस्याओं का कारण भी नहीं समझ पाते हैं। अगर आपके घर से खुशी, तालमेल, शांति और पॉजिटिव एनर्जी गायब हो गई है, तो वास्तु शास्त्र मुख्य द्वार के लिए कुछ उपाय बताता है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में खुशियां वापस ला सकते हैं।
वास्तु विशेषज्ञ नितिका शर्मा के अनुसार, जिस तरह आप अपने घर के अंदर की साफ-सफाई, रखरखाव और सजावट पर ध्यान देते हैं, उसी तरह मुख्य द्वार का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए, मुख्य द्वार को नियमित रूप से साफ करें। अगर मुख्य द्वार का एरिया खराब हो गया है, या अगर गेट लोहे का है और उसमें जंग लग गया है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। अगर दरवाज़ा लकड़ी का है और टूटा हुआ है, तो उसे भी ठीक करवाएं। जूते-चप्पलों का ढेर तुरंत हटा दें। अगर यह एरिया गंदा या खराब होता है, तो इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है।
दहलीज पर फालतू चीजें जमा न करें। हालांकि, मुख्य द्वार को पूरी तरह से खाली भी नहीं रखना चाहिए। आप इसे फूलों, तोरण (सजावटी लटकन) आदि से सजा सकते हैं। आप स्वास्तिक या शुभ-लाभ जैसे शुभ प्रतीक भी बना सकते हैं। इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि अगर दहलीज पूरी तरह से खाली होती है, तो घर में सुख-समृद्धि नहीं आती है।
वास्तु दोष दूर करने के लिए, आप एक छोटे कपड़े के बैग का इस्तेमाल करके यह उपाय भी आज़मा सकते हैं। एक लाल कपड़ा लें और उसमें 1 चम्मच नमक भरें, फिर इस बैग को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लटका दें। नमक नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से सोख लेता है। हालांकि, ध्यान रखें कि आपको हर 15-20 दिन में कपड़े के बैग में नमक बदलना चाहिए और पुराने नमक को पानी में बहा देना चाहिए।
वास्तु दोष या नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, हर सुबह एक बर्तन में पानी भरकर उसमें आम के पत्ते और फूल डालकर, उसे घर के एंट्रेंस के दाहिनी ओर रखें। शाम को मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। अगर रोज़ाना यह उपाय करना संभव न हो, तो इसे एकादशी, पूर्णिमा और शुक्रवार जैसे खास दिनों पर करें। इससे वास्तु दोष दूर होंगे और देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
