9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: घर के इस स्थान पर रख दें घोड़े की नाल, शनि दोष से मिलेगा छुटकारा

Ghode Ki Naal on Right Direction: वास्तु शास्त्र में घर में किस तरह से सुख, समृद्धि आएगी और वास्तु दोष से कैसे मुक्ति मिलेगी, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में घोड़े की नाल कहां रखनी चाहिए और इसके क्या फायदे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 09, 2026

Ghode Ki Naal on Right Direction

chatgpt

Ghode Ki Naal on Right Direction:वास्तु शास्त्र के अंतर्गत घोड़े की नाल को शुभ फल देने वाला माना गया है। अगर आप अपने घर में घोड़े की नाल को वास्तु शास्त्र के अनुसार रखते हैं तो आपको इसके बहुत से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये ना केवल शनि दोष से मुक्ति दिलाता है, बल्कि की घर से वास्तु दोष दूर करने में भी बहुत सहायक होता है। ऐसा भी माना जाता है कि घोड़े की नाल रखने में रखने से घर से आर्थिक तंगी तुरंत दूर हो जाती है और तरक्की के नये रास्ते खुलते हैं। आइए जानते हैं कि हमें अपने घर में घोड़े की नाल कहां पर और किस दिशा में रखनी चाहिए।

घोड़े की नाल रखने का वास्तु नियम

घोड़े की नाल रखने की उचित दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार घोड़े की नाल रखने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा उत्तम मानी गई है। आप चाहें तो इसे घर की वायव्य कोण में भी रख सकते हैं। इस दिशा में घोड़े की नाल लगाने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

मुख्य दरवाजे पर टांगे घोड़े की नाल
आप घोड़े की नाल को मुख्य दरवाजे पर टांग सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो आप किसी लोहे के बर्तन में इस नाल को रखकर टांग सकते हैं। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी और आपकी सारी समस्याओं का भी अंत होगा।

किस रंग का हो नाल
वास्तु के अनुसार घोड़े की नाल हमेशा काले रंग की लेना शुभ होता है। घर के अंदर काले रंग की घोड़े की नाल रखना या लगाना अच्छा माना जाता है। इस रंग की नाल लगाने से घर से वास्तु दोष दूर होता है और घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है।

घोड़े की नाल लगाने का फायदा
घर के अंदर घोड़े की नाल रखने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसको घर में लगाने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही आपको शनि की साढ़ेसाती से भी जल्दी मु्क्ति मिलती है। इसे आप बाहर या अंदर किसी भी दीवार पर लगा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Jan 2026 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips: घर के इस स्थान पर रख दें घोड़े की नाल, शनि दोष से मिलेगा छुटकारा

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chaturgrahi Yog January 2026 : मकर राशि में बनेंगे 3 राजयोग, जानिए किन 3 राशियों की चमकेगी तकदीर

Chaturgrahi Yog January 2026
राशिफल

Shattila Ekadashi Daan List 2026: षटतिला एकादशी पर जरूर करें इन चार चीजों का दान, तरक्की के खुलेंगे नये रास्ते

Shattila Ekadashi Daan List
धर्म/ज्योतिष

चाणक्य नीति से समझें, किन जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए!

Chankya Niti in Hindi
धर्म और अध्यात्म

पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता बच्चे का मन? गणेश जी के इस उपाय से मिलेगी मदद

उपाय (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Kalashtami 2026: 10 या 11 जनवरी कब है कालाष्टमी ? जानें काल भैरव पूजा का महत्व, लाभ और विधि

कालाष्टमी 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.