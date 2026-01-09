Vastu Tips: घर के इस स्थान पर रख दें घोड़े की नाल, शनि दोष से मिलेगा छुटकारा

Ghode Ki Naal on Right Direction:वास्तु शास्त्र के अंतर्गत घोड़े की नाल को शुभ फल देने वाला माना गया है। अगर आप अपने घर में घोड़े की नाल को वास्तु शास्त्र के अनुसार रखते हैं तो आपको इसके बहुत से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये ना केवल शनि दोष से मुक्ति दिलाता है, बल्कि की घर से वास्तु दोष दूर करने में भी बहुत सहायक होता है। ऐसा भी माना जाता है कि घोड़े की नाल रखने में रखने से घर से आर्थिक तंगी तुरंत दूर हो जाती है और तरक्की के नये रास्ते खुलते हैं। आइए जानते हैं कि हमें अपने घर में घोड़े की नाल कहां पर और किस दिशा में रखनी चाहिए।