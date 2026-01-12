12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 January: मंगलवार का राशिफल: हनुमान जी की कृपा से इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन्हें बरतनी होगी सावधानी

Today Horoscope 12 January 2026 : राशिफल 13 जनवरी 2026 : आज का दिन व् कई राशियों के लिए सौभाग्य के साथ आर्थिक लाभ भी लेकर आ रहा है। मेष , कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए दिन अत्यंत शुभ रहेगा। पढ़िए आज का राशिफल। (Daily Horoscope Tuesday)

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Jan 12, 2026

Aaj Ka Rashifal 13 January 2026

Aaj Ka Rashifal 13 January 2026 : आज का राशिफल 13 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 13 January 2026: आज का राशिफल 13 जनवरी 2026: माघ मास के शुक्ल पक्ष का आज दसवां दिन है और दिन मंगलवार का है, जो हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। आज सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति कई राशियों के लिए धन लाभ, करियर में उन्नति और पारिवारिक सुख लेकर आ रही है, वहीं कुछ राशियों को आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। आइए जानते ज्योतिष डॉ अनीष व्यास से आज का विस्तृत राशिफल, जिससे आप अपने दिन की बेहतर योजना बना सकें।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप लंबे वक्त से किसी बीमारी से परेशान थे, तो आज राहत मिलेगी। परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, और अपनों का साथ और प्यार भी महसूस होगा। काम-धंधे में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नए इनकम के रास्ते खुल सकते हैं। चाहें तो कोई नया काम पार्टनर के साथ शुरू कर सकते हैं। साथ ही परिवार या दोस्तों के साथ बाहर घूमने-फिरने का भी प्लान बन सकता है।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का दिन थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। फालतू कामों में उलझकर टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद हो सकती हैं, जिससे दिमाग भी परेशान रहेगा। भागदौड़ ज्यादा होने से सेहत पर असर पड़ेगा। बिजनेस में उतना फायदा नहीं दिख रहा, जितनी उम्मीद थी, और साथियों से भी टकराव हो सकता है। घर में भी किसी बात को लेकर माहौल थोड़ा खराब रह सकता है।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव दिख सकता है। परिवार में किसी के बर्ताव से मन बेचैन रहेगा। भाई-बहनों या पार्टनर से झगड़े कम होंगे, लेकिन कारोबार में कोई बड़ा बदलाव करना फिलहाल सही नहीं। गाड़ी या किसी मशीन का इस्तेमाल सोच-समझकर करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बोलचाल में नरमी रखें, गुस्से में कुछ न कहें।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर कोई पुराना काम अधूरा है, तो आज पूरा कर सकते हैं, जिससे मन खुश होगा। घर की परेशानियां भी दूर होंगी और सेहत में सुधार दिखेगा। बिजनेस में फायदे के मौके बन रहे हैं, तो नया काम शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा है। परिवार में कोई शुभ आयोजन हो सकता है, या किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। घर वालों का पूरा साथ मिलेगा और आपसी गलतफहमी भी दूर होगी।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज सुबह से ही आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज किस्मत आपका साथ दे सकती है, मेहनत रंग लाएगी। बिजनेस में भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, और किसी से अच्छा ऑफर मिल सकता है। किसी खास इंसान से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे पूरे दिन मन खुश रहेगा।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। किसी जरूरी काम से लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, तो गाड़ी वगैरह संभलकर चलाएं। बिजनेस में बड़ा निवेश करने से बचें, वरना पैसों की दिक्कत आ सकती है। परिवार में किसी सदस्य को दुखद खबर मिल सकती है, जिससे माहौल थोड़ा भारी रहेगा। बोलचाल में संयम रखें और किसी बहस से दूर रहें।

तुला आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा है। ज्यादा कामकाज की वजह से थकान और तनाव रहेगा। किसी करीबी की सेहत भी परेशान कर सकती है। ऐसे में नया काम शुरू करने से बेहतर है कि फिलहाल रुके रहें, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज सफलता की उम्मीद कम है, लेकिन कोशिश जारी रखें, समय बदलेगा।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। जो भी काम पेंडिंग थे, आज पूरे कर सकते हैं। किसी खास इंसान से मुलाकात आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। नया बिजनेस या कोई पर्सनल प्लान भी शुरू कर सकते हैं। पैसों की स्थिति मजबूत होगी और सेहत भी साथ देगी, जिससे पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। फाइनेंशियल गेन के भी अच्छे संकेत हैं।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज का दिन काफी शुभ है। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो हाथ में लें, सफलता मिलेगी और तरक्की का रास्ता खुलेगा। किसी पुराने, जाने-माने व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे मन खुश रहेगा। रुका पैसा भी मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में इज्जत और सम्मान बढ़ेगा।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आज का दिन मेहनत के बावजूद बेकार की भागदौड़ में निकल सकता है। किसी विवाद में फंस सकते हैं या विरोधियों की चालों का शिकार बन सकते हैं। सेहत में गिरावट महसूस होगी, जिससे दिनचर्या बिगड़ सकती है। बिजनेस में नुकसान का खतरा है, और नौकरी में भी अस्थिरता या तनाव झेलना पड़ सकता है। बालों से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, और साथियों के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है। घर में पैतृक संपत्ति को लेकर तनाव या बहस हो सकती है।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज का दिन कुछ मुश्किलें लेकर आ सकता है। बिजनेस में बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आज निवेश से बचें। विरोधी आपके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं और उनके चालें भी चल सकती हैं। सेहत का खास ध्यान रखें, और जितना हो सके, आराम करें। शरीर और दिमाग दोनों को आज थोड़ा आराम चाहिए।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आप बड़ी कठिनाईयों से भी आसानी से पार पा सकेंगे और कठिनाइयों पर विजय हासिल कर सकेंगे, व्यवसायिक क्षेत्र में आपको लाभ के मौके मिलेंगे और आपका व्यावसायिक प्रयत्न सफल रहेंगे। परिवार और रिश्तेदारों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। शुभ प्रभाव के साथ आज रुका हुआ धन भी आपके पास आ सकता है, जिससे आपके वित्तीय तनाव कम होंगे। परिवार में मांगलिक अवसरों के योग बनेंगे, जिससे घर-परिवार में खुशियाँ और सुख-शांति बनी रहेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन या उत्सव में अपनी पूरी परिवार से मिल-जुल कर शामिल हो सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा

ये भी पढ़ें

Shattila Ekadashi Vrat: तिल के इन 6 चमत्कारी प्रयोगों से मिटेंगे जन्मों के पाप, जानें क्या है ‘षट्तिला’ का महत्व
धर्म और अध्यात्म
Shattila Ekadashi Vrat:

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

12 Jan 2026 03:37 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 13 January: मंगलवार का राशिफल: हनुमान जी की कृपा से इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन्हें बरतनी होगी सावधानी

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shukraditya Yog: मकर संक्रांति के दिन बनेगा शुक्रादित्य योग, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

Shukraditya Yog
धर्म/ज्योतिष

रिलेशनशिप में पहले माफी नहीं मांगते ये 5 राशिवाले लोग

Zodiac Signs Struggle to Apologize First in Love (PC:GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

Surya Dev Ki Priya Rashiyan: भगवान सूर्य को बहुत ही प्रिय हैं ये राशियां, हर मुश्किल से देते हैं निकाल

Surya Dev Ki Priya Rashiyan
धर्म/ज्योतिष

Gajakesari Yoga 2026 Horoscope : नौकरी और करियर में आएगा बड़ा उछाल, इन भाग्यशाली राशियों की चमकेगी किस्मत

Gajakesari Yoga 2026 Horoscope
राशिफल

आज का टैरो राशिफल 12 जनवरी 2026: इन राशियों को कानूनी मामलों से रहना होगा सावधान, वहीं कुछ को होगी जबरदस्त कमाई

टैरो राशिफल 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.