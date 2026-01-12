Aaj Ka Rashifal 13 January: मंगलवार का राशिफल: हनुमान जी की कृपा से इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन्हें बरतनी होगी सावधानी

Aaj Ka Rashifal 13 January 2026: आज का राशिफल 13 जनवरी 2026: माघ मास के शुक्ल पक्ष का आज दसवां दिन है और दिन मंगलवार का है, जो हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। आज सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति कई राशियों के लिए धन लाभ, करियर में उन्नति और पारिवारिक सुख लेकर आ रही है, वहीं कुछ राशियों को आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। आइए जानते ज्योतिष डॉ अनीष व्यास से आज का विस्तृत राशिफल, जिससे आप अपने दिन की बेहतर योजना बना सकें।