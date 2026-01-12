Gajakesari Yoga 2026 Horoscope : नौकरी और करियर में आएगा बड़ा उछाल, इन भाग्यशाली राशियों की चमकेगी किस्मत

Gajakesari Yoga 2026 Horoscope : गजकेसरी योग वैदिक ज्योतिष में जबरदस्त भाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं, ये योग आता है तो इंसान की झोली में दौलत, शोहरत और तरक्की खुद चलकर आती है। कल का दिन मेष, मिथुन और सिंह समेत कई राशियों के लिए बेमिसाल रहेगा। इस योग के असर से करियर में धमाकेदार सफलता, अचानक पैसा मिलने का मौका और लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई लोगों को जॉब और बिजनेस में नए मौके मिलेंगे, आर्थिक हालात सुधरेंगे और समाज में इज्जत बढ़ेगी। तो चलिए, जानते हैं गजकेसरी योग के असर से 12 राशियों के करियर पर क्या खास होगा।