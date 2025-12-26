Vastu Tips: तुलसी का पत्ता रात में क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय कभी सूर्यास्त के बाद तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना गया है, अगर हम शाम के बाद तुलसी तोड़ते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। सूर्यास्त के बाद तुलसी माता विश्राम करने चली जाती है, इसलिए भी रात के समय हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए।