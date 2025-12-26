26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: तुलसी का पत्ता रात में क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Tulsi Niyam: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर क्यों रात में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आइए जाने इसके बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 26, 2025

Tulsi Niyam

istock

Tulsi Niyam: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ और पूजनीय माना जाता है। तुलसी के पौधे धार्मिक महत्व के साथ- साथ वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। तुलसी का प्रयोग हम केवल पूजा करने के लिए नहीं बल्कि औषधि के रूप में भी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर धन- धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं। हमें वास्तु के अनुसार ही तुलसी के पौधे का प्रयोग करना चाहिए। क्या आप जानते हैं रात में तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। आइए जानते हैं इसका वास्तु शास्त्र।

रात में क्यों नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी

वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय कभी सूर्यास्त के बाद तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना गया है, अगर हम शाम के बाद तुलसी तोड़ते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। सूर्यास्त के बाद तुलसी माता विश्राम करने चली जाती है, इसलिए भी रात के समय हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए।

तुलसी का पत्ता किस- किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए

शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पत्ता रविवार, मंगलवार और अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ग्रहण के दौरान भी तुलसी के पत्ते को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन भी तुलसी ना तोड़े आप पूजा के लिए एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख सकते हैं।

रात में तुलसी ना तोड़ने का वैज्ञानिक कारण

रात में तुलसी ना तोड़ने का केवल धार्मिक कारण ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। रात के समय अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो उसके आसपास के कीड़े मकौड़े आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। रात के समय में तुलसी का पौधा भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए इसे रात के समय नहीं तोड़ना चाहिए।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips: तुलसी का पत्ता रात में क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Gemstone: बिजनेस में नहीं मिल रही सफलता तो धारण करें ये खास रत्न, झट से मिलने लगेगा लाभ!

Gemstone
धर्म/ज्योतिष

Relationship Horoscope 2026: कैसा रहेगा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के रिश्तों का भविष्य

love life horoscope 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

प्रेमानंद जी से ये क्या पूछ गए विवेक बिंद्रा! सुनने लायक है जवाब

Premanad ji Maharaj Vivek Bindra
धर्म और अध्यात्म

Remedies For Silver: नए साल पर करें चांदी से जुड़े ये खास उपाय, बदल सकती है आपकी किस्मत

चांदी के उपाय (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

साल 2026 में कैसा रहेगा मकर से मीन राशि वालों के रिश्तों का हाल? यहां जानें प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन के बारे में सबकुछ

love horoscope 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.