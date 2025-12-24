Tulsi Pujan Diwas Upay 2025: तुलसी पूजन दिवस पर करें ये अचूक उपाय, धन- धान्य से भर जाएगा घर!

Tulsi Pujan Diwas Upay 2025: तुलसी पूजन दिवस का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। ये पौधा हर हिंदू घर में देखने को मिलता है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व बहुत ज्यादा है। तुलसी केवल पूजा करने के लिए नहीं बल्कि औषिधि के रूप में भी बात कारगर होती है। हर साल 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा की जाती है। इस साल गुरुवार के दिन तुलसी पूजन दिवस पड़ने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। तुलसी पूजन दिवस के दिन कुछ अचूक उपायों को करने से घर में सु, समृद्धि आती है। आइए जाने इन उपायों के बारे में।