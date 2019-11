अयोध्या मामले पर फैसले से पहले यूपी के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश

अयोध्या. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर अंतिम फैसला कुछ ही घंटों में सुनाया जाएगा। फैसले के तहत अयोध्या के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व डीजीपी ओपी सिंह ने फैसले के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अयोध्या मामला काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने 9 से 11 नवंबर तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्देश दिया। इसी कड़ी में यूपी में कई जगह इंटरनेट सेवाएं बंद करने का भी आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट आज दशकों बाद अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाएगा। इसके मद्देनजर यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन ने एक दिन के लिए (8 नवंबर रात 12 बजे से लेकर 9 नवंबर रात 12 बजे तक) इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। प्रशासन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश की इंटरनेट सेवाएं कुछ समय के लिए बंद की जा सकती हैं ताकी असामाजिक तत्व इसका लाभ न उठा सकें।

नौ जिलों में इंटरनेट सेवा बंद

अलीगढ़, मेरठ , राजस्थान समेत नौ जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। डीजीपी ने बताया कि 21 जिलों की सूची में मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बनारस, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा आदि जिले शामिल हैं। इन जिलों के चप्पे-चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, आरआरएफ, आरएएफ तैनात की जाएगी।

Rajasthan: internet services to be suspended for 24 hours in Jaipur Commissionerate, from 10 am today. #AyodhyaVerdict