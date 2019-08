Ayodhyapolice : थानाध्यक्ष रामजन्मभूमि पर महिला फरियादी ने लगाया सनसनीखेज़ आरोप,एसएसपी ने किया लाइन हाज़िर

अयोध्या : सूबे में कानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी जिन खाकी वर्दीधारियों पर हैं अगर वो ही संगीन आरोपों की गिरफ्त में आ जाएँ तो चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की उम्मीद किस से की जाए . ताज़ा मामला सामने आया है अयोध्या ( Ayodhya ) के थाना राम जन्मभूमि ( Thana Ram Janmbhoomi ) में , जहां तैनात थानाध्यक्ष राकेश गुप्ता ( SO RJB Rakesh Gupta ) पर एक इलाके की ही एक फरियादी युवती ने गंभीर आरोप लगाया है। युवती का कसूर ये है की एक गबन के मामले में उसने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई लेकिन उसे इन्साफ तो नही मिला बल्कि युवती का मोबाइल नम्बर थानेदार साहब ने ले लिया और उसके बाद उसके नम्बर पर काल करने लगे . युवती ने इल्ज़ाम लगाया है कि थानेदार साहब अपने पर्सनल नम्बर और सीयूजी नम्बर ( cug number ) से काल कर उस से अश्लील बातें करने का दबाव बना रहे रहे थे . इस पूरे मामले की ऑडियो रिकार्डिंग भी युवती के पास मौजूद है जिसे संज्ञान में लेते हुए एसएसपी आशीष तिवारी ने इस मामले को बेहद गंभीर माना है और तत्काल ( up police ) थानाध्यक्ष राम जन्मभूमि राकेश गुप्ता को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच सीओ अयोध्या ( CO Ayodhya ) अमर सिंह को सौंप दी है . ये मामला इसलिए भी बेहद गंभीर हो जाता है क्यूंकि जिस थाने से जुड़ा ये प्रकरण है वो बेहद संवेदनशील है और रामजन्मभूमि ( Ramjanmbhoomi ) विवादित क्षेत्र में जुड़े होने के कारण यहाँ तैनात अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम् होती है .

ये भी पढ़ें - #AyodhyaCrime : अयोध्या पुलिस ने अपराधियों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफास किया है जिसका अपराध करने का तरीका बेहद अलग है

अयोध्या के थाना रामजन्मभूमि के इंचार्ज राकेश गुप्ता ने किया खाकी को शर्मसार महिला फरियादी का आरोप अश्लील बात करने का बना रहे थे दबाव

पीड़ित युवती अयोध्या कोतवाली ( Kotwali Ayodhya ) क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ ( Lakshman Ghat ) क्षेत्र की रहने वाली है और अयोध्या में ही एक स्वयं सहायता समूह चलाती है . युवती ने एसओ राम जन्मभूमि राकेश गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाया है जिसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है .ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि थानाध्यक्ष राकेश गुप्ता युवती को अनैतिक बात करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं . जिसको संज्ञान में लेते हुए एसएसपी आशीष तिवारी ( SSP Ayodhya Ashish Tiwari ) ने एसओ राकेश गुप्ता को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच सीओ अयोध्या अमर सिंह को सौंप दी है. दरअसल स्वयं सहायता समूह की धनराशि गबन के आरोप में युवती थाना राम जन्मभूमि राकेश गुप्ता के पास पहुंची थी . जिसके बाद एसओ ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और आए दिन उसको फोन करने लगे . युवती का ये भी आरोप है कि जब उसने एसओ राम जन्म भूमि का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो थानाध्यक्ष रामजन्मभूमि ने उसके घर जाकर धमकी भी दी है कि तुमने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट ( Black List में क्यों डाला. पीड़ित युवती ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल ( Mukhyamantri Portal ) व राज्य महिला आयोग ( Rajya Mahila Ayog ) से भी किया है .

ये भी पढ़ें - पत्रिका की Exclusive पड़ताल में जानिये आखिर किस पर लगा था निर्मोही अखाड़ा के दस्तावेज चुराने का आरोप